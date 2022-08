SmartWOP: La manière intelligente de construire des meubles

25.08.2022

De nombreux clients veulent un logiciel de conception de meubles qui soit d'une part très facile à utiliser, mais qui offre d'autre part une flexibilité maximale dans la conception. Avec SmartWOP, HOMAG propose un nouveau logiciel qui répond exactement à ces exigences.

Construire l'armoire de demain de manière intelligente, simple et rapide avec SmartWOP

Le logiciel pour des conceptions innovantes

SmartWOP offre à l'utilisateur un système CAD/CAM performant qui permet de construire des meubles personnalisés de manière intuitive via Glisser-Déposer en un temps record. Il suffit de faire glisser les différents éléments d'un meuble dans un volume préalablement sélectionné. Outre le volume standard rectangulaire, des volumes spéciaux tels qu'un toit en pente ou des armoires d'angle sont également disponibles. Les meubles déjà construits peuvent être sauvegardés dans une bibliothèque spécifique et être rappelés ou modifiés à tout moment. La planification de l'espace permet de concevoir facilement et rapidement des aménagements complets. Il s'agit par exemple de bureaux ou de cuisines.

Commande intelligente et méthodes de construction flexibles

Grâce aux options simples de commande et de construction via Glisser-Déposer, les meubles sur mesure sont créés rapidement et facilement, sans aucune connaissance en CAD. L'ouverture de portes et de tiroirs peut également être simulée. Les collisions potentielles avec les composants voisins sont surveillées et affichées. Il est également possible de placer de la quincaillerie et des raccords. La livraison comprend une grande bibliothèque avec toute la quincaillerie courante des fabricants connus. Il est également possible d'ajouter facilement ses propres composants woodWOP au meuble.

Conception individuelle d'aménagements complets

SmartWOP ne permet pas seulement de concevoir des meubles individuels, mais aussi des aménagements complets. La planification de l'espace permet la conception personnalisée des armoires individuelles jusqu'à des espaces de vie entiers, en fonction des besoins.

Intégration innovante de woodWOP dans SmartWOP

L'interaction intégrée entre les deux solutions logicielles offre la particularité de pouvoir sélectionner une pièce individuelle d'un meuble dans SmartWOP et de l'ouvrir directement dans woodWOP. Il est alors possible d'ajouter et de sauvegarder des usinages dans woodWOP. Toutes les modifications sont directement reprises dans SmartWOP et y sont affichées.

Transfert direct des données de SmartWOP vers les assistants numériques d'HOMAG

La génération de données de production, telles que les programmes CNC, les listes de pièces pour la découpe de panneau, les listes de quincaillerie ainsi que les dessins techniques, s'effectue par simple pression sur un bouton. Sans oublier que les données générées peuvent ensuite être transmises directement aux assistants et applications numériques, productionManager et intelliDivide.