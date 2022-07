Tapio : infrastructure numérique avec une connexion UNIQUE.

12.07.2022

Depuis le dernier salon Holz-Handwerk, tapio, qui a considérablement progressé, est devenu actif dans le monde entier avec des clients dans plus de 35 pays. Bien que l'Europe reste la base solide de tapio, l'Amérique et l'Asie sont en forte croissance et profitent du nouveau système de revente.

Pays dans lesquels tapio est disponible.

De même, la diversité des applications a augmenté de manière significative (de trois à plus de 20) et comprend maintenant des cas d'utilisation couvrant l'ensemble de la chaîne de processus. Les clients de Tapio utilisent en moyenne quatre licences, ce qui montre que la combinaison répond aux besoins des clients. Avec un taux de changement très faible (taux de churn) de moins de 15 % , il apparaît clairement que tapio et ses partenaires sont sur la bonne voie.

De plus en plus, le lien entre différents partenaires est au cœur des activités de tapio, de sorte que le client peut interagir de manière transparente entre les différents mondes. C'est pourquoi tapio est présent sur le salon HOLZ-HANDWERK comme écosystème ouvert dans le secteur du bois, intégré sur des stands partenaires et en particulier chez HOMAG. Le « parcours numérique pratique » qui y est présenté montre de manière explicite les exemples d'utilisation de l'atelier numérique, qui prennent vie sur la base de la structure intelligente de tapio. Les visiteurs du salon découvrent de près comment connecter des applications numériques à un travail artisanal dans la menuiserie/l'ébénisterie : d'une part, au niveau des points de contact et d'autre part, parce que les solutions numériques y sont présentées, en direct sur les machines HOMAG. Dans le cadre de tapio, l'accent sera mis en particulier sur deux produits numériques proposant certaines nouveautés. Il existe de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux designs pour la gestion numérique des outils twinio. En outre, l'équipe de tapio présente les solutions de communication numérique en cas de prestations de services pour les machines et les nouveautés qui facilitent le déroulement du travail en atelier.