Home Bancorp, Inc. est une société holding bancaire pour Home Bank, N.A. (la Banque), une banque à charte nationale. La Banque exerce ses activités par l'intermédiaire d'environ 43 bureaux bancaires dans les régions d'Acadiana, de Baton Rouge, de la Nouvelle-Orléans et du Northshore (du lac Pontchartrain) dans le sud de la Louisiane, dans la région de Natchez dans l'ouest du Mississippi et dans la région de Houston au Texas. La Banque a pour principale activité d'attirer les dépôts du public et d'utiliser ces fonds pour investir dans des prêts et des décrochages. Ses principales sources de financement sont les dépôts des clients, les remboursements des prêts, les remboursements des investissements et les fonds empruntés à des sources extérieures telles que la Federal Home Loan Bank (FHLB) de Dallas. Ces fonds sont principalement utilisés pour l'octroi de prêts, y compris des prêts hypothécaires de premier rang d'une à quatre familles, des prêts et des lignes de crédit immobilier, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction et des prêts fonciers, des prêts résidentiels multifamiliaux, des prêts commerciaux et industriels, et des prêts à la consommation.

Secteur Banques