Home BancShares, Inc. est une société de portefeuille bancaire. La société s'occupe principalement de fournir une gamme de services bancaires commerciaux et de détail et de services financiers connexes aux entreprises, aux promoteurs et investisseurs immobiliers, aux particuliers et aux municipalités par l'intermédiaire de sa filiale de banque communautaire en propriété exclusive, Centennial Bank (la Banque). Elle accorde des prêts principalement décrochés par des biens immobiliers unifamiliaux et multifamiliaux, des constructions résidentielles et des bâtiments commerciaux. Elle propose une gamme de services de dépôt, notamment des comptes-chèques, des comptes d'épargne, des comptes du marché monétaire et des certificats de dépôt. Elle fournit également des produits et des services, notamment des services bancaires par Internet 24 heures sur 24, des services bancaires mobiles et des informations par réponse vocale, la gestion de trésorerie, la protection contre les découverts, le dépôt direct, les coffres-forts, les obligations d'épargne des États-Unis et les transferts automatiques de comptes. Elle possède 76 succursales en Arkansas, 78 succursales en Floride, 63 succursales au Texas, cinq succursales en Alabama et une succursale à New York.

Secteur Banques