Home BancShares, Inc. est une société holding bancaire. La société est principalement engagée dans la fourniture d'une gamme de services bancaires commerciaux et de détail et de services financiers connexes aux entreprises, aux promoteurs et investisseurs immobiliers, aux particuliers et aux municipalités par l'intermédiaire de sa filiale bancaire communautaire détenue à 100 %, Centennial Bank (la Banque). La Banque octroie des prêts principalement garantis par des biens immobiliers unifamiliaux et multifamiliaux, des constructions résidentielles et des bâtiments commerciaux. En outre, la banque accorde des prêts aux petites et moyennes entreprises commerciales ainsi qu'aux consommateurs à des fins diverses. La Banque offre une gamme de services de dépôt, y compris des comptes chèques, des comptes d'épargne, des comptes du marché monétaire et des certificats de dépôt. La Banque offre une gamme de produits et de services, y compris des services bancaires par Internet 24 heures sur 24, des services bancaires mobiles et des informations vocales, la gestion de trésorerie, la protection contre les découverts, le dépôt direct, les coffres-forts, les obligations d'épargne des États-Unis et les transferts automatiques de compte.

Secteur Banques