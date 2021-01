Home Capital Group Inc. : La tendance est haussière

Données financières CAD USD EUR CA 2020 532 M 418 M 344 M Résultat net 2020 172 M 135 M 111 M Dette nette 2020 - - - PER 2020 9,61x Rendement 2020 - Capitalisation 1 616 M 1 267 M 1 046 M Capi. / CA 2020 3,04x Capi. / CA 2021 3,00x Nbr Employés 762 Flottant 99,1% Prochain événement sur HOME CAPITAL GROUP INC. 17/02/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 33,29 CAD Dernier Cours de Cloture 30,89 CAD Ecart / Objectif Haut 16,5% Ecart / Objectif Moyen 7,76% Ecart / Objectif Bas -2,88% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Yousry Bissada President, Chief Executive Officer & Director Paul Willibrord Derksen Chairman Bradley Kotush Chief Financial Officer & Executive Vice President Victor DiRisio Chief Information Officer Robert J. Blowes Non-Independent Director