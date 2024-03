Home Invest Belgium NV est une Société Immobilière Réglementée (SIR) spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels. A fin 2022, le portefeuille immobilier, d'une surface totale de 222 640 m2, s'élève, en valeur de marché, à 693,9 MEUR répartis par types d'actifs entre résidentiels (92,3%), magasins (5,9%) et bureaux (1,8%). La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : Bruxelles (68,3%), Wallonie (11%), Flandres (10,8%) et Pays Bas (9,9%).

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel