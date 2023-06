Confidential NON DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AU SEIN DE OU VERS LES ÉTATS-UNIS (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA), L'AUSTRALIE, LE CANADA, LE JAPON, L'AFRIQUE DU SUD OU TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VIOLATION DES LOIS RELEVANT DE CETTE JURIDICTION. EN OUTRE, CETTE ANNONCE EST FAITE UNIQUEMENT À TITRE D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIÈRES DANS QUELQUE JURIDICTION QUE CE SOIT. Informations réglementées 29 juin 2023 - 7h30 Home Invest Belgium lève avec succès € 27 millions dans le cadre d'une augmentation de capital sous la forme d'un placement privé accéléré Home Invest Belgium (la "Société") (Euronext Brussels: HOMI), le plus grand bailleur de biens résidentiels belge coté en bourse, a placé avec succès 1.791.706 nouvelles actions, correspondant à 10% des actions existantes, à € 14,90 par action nouvelle par le biais d'un placement privé accéléré ("l'Offre"). Le prix d'émission représente une décote de 5,7% comparé au prix de l'action de Home Invest Belgium après la clôture des marchés le 27 juin 2023 (€ 15,80 par action). L'offre a permis de lever un produit brut de € 27 millions. "Nous nous réjouissons du succès de cette augmentation de capital de Home Invest Belgium. La levée, dans des marchés financiers volatils, de € 27 millions de fonds propres au prix de 14,90 (soit une décote de 5,7% par rapport au cours de clôture d'hier) montre la confiance des investisseurs dans Home Invest Belgium et sa stratégie.", explique Preben Bruggeman, CFO de Home Invest Belgium . L'Offre permet à la Société de financer le pipeline d'investissement et de renforcer son bilan par le biais d'une diminution du taux d'endettement. Le produit net de l'Offre devrait avoir un impact pro forma estimé jusqu' à 3,2% sur le taux d'endettement, le réduisant à 49,8% (par rapport à 53,0% au 31 mars 2023).

Les actionnaires de référence de la Société, Stavos Real Estate BV (qui fait partie du groupe Van Overstaeten 1 2

Les nouvelles actions seront émises avec le coupon n° 5 et seq. attaché. Les nouvelles actions donneront donc droit aux dividendes à partir du 1er janvier 2023.

Les nouvelles actions seront émises conformément à la loi belge et seront des actions ordinaires représentatives du capital, sous la même forme que les actions existantes, entièrement libérées, avec droit de vote et sans valeur nominale. Les nouvelles actions conféreront les mêmes droits que les actions existantes. Le groupe Van Overstraeten se compose de Stavos Real Estate BV, Van Overstraeten Patrimoniumbeheer BV et de Messieurs Hans Van Overstraeten, Johan Van Overstraeten, Bart Van Overstraeten et Liévin Van Overstraeten Voir le communiqué de presse précédent du 28 juin 2023.

Suite à l'émission des nouvelles actions, le nombre d'actions en circulation de la Société augmentera de 17.917.060 jusqu'à atteindre 19.708.766 actions ordinaires.

Dans le contexte de l'Offre, la négociation de l'action de Home Invest Belgium a été temporairement suspendue et reprendra aujourd'hui (29 juin 2023), dès l'ouverture du marché.

Dans le cadre de l'Offre, la Société s'est engagée à respecter une période de standstill d'une durée de 90 jours, sous réserve des exemptions habituelles.

Belfius Bank NV/SA (en collaboration avec Kepler Cheuvreux S.A.) et KBC Securities NV/SA ont agi en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE Preben Bruggeman Ingrid Quinet Chief Financial Officer Chief Legal Officer Tel: +32.2.740.14.51 Home Invest Belgium E-mail:investors@homeinvest.be Woluwedal 46, Bus 11 www.homeinvestbelgium.be B - 1200 Brussel À PROPOS DE HOME INVEST BELGIUM Home Invest Belgium est le plus grand bailleur belge de biens immobiliers résidentiels coté en bourse. L'entreprise gère la construction, la location et l'entretient de la plupart de ses bâtiments. En tant que constructeur et propriétaire à long terme, Home Invest Belgium garantit une expérience résidentielle qualitative à ses locataires. Avec 20 ans d'expérience, 47 sites en portefeuille - dont la moitié a moins de 10 ans - et plus de 2 400 unités résidentielles, Home Invest Belgium dispose d'un portefeuille diversifié et d'une expertise approfondie. L'entreprise les utilise pour réaliser son ambition déclarée : être le "landlord of choice" pour tous ses locataires, quelle que soit leur étape ou leur style de vie. Cela se traduit par des logements locatifs durables et de qualité, des espaces et des services communs pour les locataires et des loyers conformes au marché. Home Invest Belgium est une société immobilière réglementée publique de droit belge (SIR ou BE-REIT) spécialisée dans l'acquisition, le développement, la location et la gestion de biens immobiliers résidentiels. Au 31 mars 2023, Home Invest Belgium disposait d'un portefeuille immobilier de € 773 millions d'euros en Belgique et aux Pays-Bas. Home Invest Belgium est cotée sur le marché Euronext Bruxelles [HOMI] depuis 1999. Au 31 mars 2023, sa capitalisation boursière s'élevait à € 370 millions d'euros. L'action fait partie de l'indice BEL Mid et de l'indice FTSE EPRA NAREIT Global Real Estate.