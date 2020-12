Home Invest Belgium acquiert un nouveau projet de construction à Turnhout

7 décembre 2020 - Bruxelles : Home Invest Belgium, le spécialiste de l'immobilier résidentiel locatif, étend encore sa présence sur le marché flamand avec un nouveau projet de développement à Turnhout. La société immobilière a acquis une parcelle de terrain sur le site "Niefhout" de l'investisseur et promoteur immobilier ION. Le site, situé dans la Diksmuidestraat à Turnhout, fait partie d'un projet d'envergure au centre de Turnhout, à proximité immédiate de la gare et de nombreux commerces. Le projet est unique et initiera une nouvelle dynamique dans le centre en réalisant 92 logements modernes, innovants et abordables. En plus de la fonction résidentielle, la durabilité est centrale, avec notamment la création de plusieurs espaces verts, un concept de voitures partagées et un réseau de chauffage urbain pour les résidents.

Le 7 décembre 2020, Home Invest Belgium s'est engagé à développer un projet résidentiel sur le site «Niefhout» avec ION. La surface hors sol du projet est de 7 800 m² et comprend 92 unités résidentielles, 47 places de parking, des abris à vélos et un espace commercial. Les logements sont répartis comme suit: 10 studios, 69 appartements 1 chambre, 9 appartements 2 chambres et 4 appartements 3 chambres. La plupart des appartements auront une terrasse. Fort de l'expérience acquise par Home Invest Belgium dans le cadre du projet "The Horizon" à Woluwe- Saint-Lambert (Région de Bruxelles-Capitale), un certain nombre de services et fonctionnalités seront mis à la disposition des résidents, tels que les espaces communs de sport et de loisirs, le lavoir, les espaces de travail communs et les dropboxes pour faciliter les livraisons.