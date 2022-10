Information réglementée Sous embargo jusqu'au 3 octobre 2022 - 5:40 PM Home Invest Belgium acquiert un projet de logements locatifs à Hasselt Bruxelles, octobre 2022 - Home Invest Belgium pose pour la première fois le pied dans le Limbourg. Le plus grand bailleur de biens immobiliers résidentiels coté en bourse de Belgique, a signé un contrat d'achat avec le développeur de quartiers Matexi pour le bâtiment principal "Bloc D' dans le nouveau Quartier Bleu à Hasselt. Le bâtiment, idéalement situé sur le Kanaalkom à Hasselt, fait partie d'un vaste projet sur le Boulevard Bleu. Le bloc D contient 37 unités résidentielles et dispose d'un jardin commun sur le toit. L'investissement total s'élèvera à 10,5 millions d'euros. La réception est prévue pour 2023. "En acquérant ce premier projet à Hasselt, nous pouvons poursuivre dans le Limbourg notre ambition de devenir le "Landlord of choice" et nous pouvons encore mieux diversifier notre portefeuille immobilier dans le cadre de la même stratégie claire : investir dans des biens immobiliers résidentiels de haute qualité, abordables et durables. Ce complexe d'appartements avec vue sur le port de Hasselt et chauffé avec une installation de stockage d'énergie thermique dans le sol (BEO) s''inscrit dans cette logique », déclare Sven Janssens, CEO de Home Invest Belgium.

Projet de 37 logements locatifs avec une localisation idéale Le projet comprend 37 unités résidentielles réparties sur 5 étages résidentiels (étages 2-6) : 9 appartements une chambre, 26 appartements deux chambres et 2 appartements trois chambres. La plupart des appartements ont vue sur l'eau et tous les résidents ont accès au jardin privé sur le toit. La partie commerciale (rez-de-chaussée et premier étage) ne fait pas partie de l'acquisition. Diversité, durabilité et qualité de vie sont au cœur de la conception du projet. Les caractéristiques notables sont la construction d'un jardin privé sur le toit, l'intégration dans un quartier multifonctionnel et le soutien à une mobilité respectueuse de l'environnement. Ce quartier récemment transformé offre une combinaison optimale de fonctions et un équilibre harmonieux entre espaces privés, communs et publics. Tout cela le long du Kanaalkom, la «porte» de Hasselt, avec des boutiques élégantes, de bons restaurants, des bars et des hotspots branchés. L'emplacement est facilement accessible et est équipé du parking souterrain Blauwe Boulevard, proposant 1 842 places. Des escalators et des ascenseurs emmènent les résidents au quai bas autour du Kanaalkom ou du Gelatineboulevard, d'où ils peuvent accéder au Grote Markt en 10 minutes. Les appartements seront achetés en état "gros-œuvre fermé" et Home Invest Belgium se chargera des parachèvements. Le revenu locatif annuel en pleine occupation est estimé à ± 450.000 €. La valeur totale de l'investissement, y compris les finitions, sera environ un montant de 10,5 millions d'euros. La transaction sera entièrement financée par emprunt. Evolution du portefeuille immobilier Après cette transaction, le portefeuille immobilier atteindra une juste valeur de plus de € 750 millions, répartis entre la Belgique 90% et les Pays-Bas 10%.