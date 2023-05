Bluestar demande à Home REIT de prolonger le délai de l'offre et de s'engager

Home REIT PLC - Déclaration du Groupe Bluestar Ltd. Bluestar affirme que Home REIT n'a fourni que peu d'éléments de due diligence malgré ses demandes répétées. Malgré cela, Bluestar reste "très motivé" et "enthousiaste" quant à une éventuelle proposition pour la société.

Cependant, elle prend note de la décision de Home REIT de ne pas recommander une prolongation du délai "put up or shut up". Bluestar déclare qu'il est fermement convaincu qu'il serait dans le meilleur intérêt des actionnaires et des autres parties prenantes de Home que le conseil d'administration prolonge la date limite du PUSU et s'engage correctement avec Bluestar sur les moyens de faciliter un processus de diligence raisonnable rationalisé. Bluestar considère que l'offre possible attirerait le soutien des actionnaires. Compte tenu de l'imminence de la date limite, Bluestar demande aux actionnaires de Home REIT d'exhorter immédiatement le conseil d'administration à s'engager correctement avec Bluestar sur l'offre possible.

Les actions de Home REIT sont actuellement suspendues à Londres, après que la société n'ait pas publié en temps utile son rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 août.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.