Home REIT déclare que Bluestar n'est pas susceptible de maximiser la valeur pour les actionnaires

Home REIT PLC - Société d'investissement immobilier basée à Londres - estime qu'il est peu probable que la proposition de Bluestar Group Ltd soit, en temps utile, de nature à maximiser la valeur pour les actionnaires. La société répondait aux déclarations de Bluestar des 10 et 11 mai. Elle n'a pas l'intention de poursuivre la vente de l'entreprise en temps utile et déclare donc que cette partie de l'examen des options stratégiques annoncé en février est maintenant terminée. Elle prévoit de nommer un nouveau conseiller en investissement afin de stabiliser le portefeuille immobilier et de maximiser la valeur pour les actionnaires. Accepte que Bluestar conserve le droit de faire une offre pour la société.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Bluestar Group Ltd a confirmé qu'aucune offre de rachat de Home REIT n'était envisagée, et qu'il était "déçu" que la prolongation de la période "put-up-or-shut-up" n'ait pas été accordée.

Mercredi, Bluestar a déclaré que Home REIT n'avait fourni qu'un nombre limité de documents de due diligence en dépit de demandes répétées. Elle a pris note de la décision de Home REIT de ne pas recommander une prolongation de la date limite de PUSU. Bluestar a déclaré qu'elle était convaincue qu'il serait dans le meilleur intérêt des actionnaires et des autres parties prenantes de Home que le conseil d'administration prolonge la date limite du PUSU et s'engage correctement avec Bluestar sur les moyens de faciliter un processus de diligence raisonnable rationalisé.

Les actions de Home REIT sont actuellement suspendues à Londres, après que la société n'a pas publié en temps utile son rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 août.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.