Home REIT déplore une nouvelle détérioration de la perception des loyers

(Alliance News) - Home REIT PLC a confirmé mercredi que son locataire, Lotus Sanctuary CIC, n'a pas payé son loyer en raison de difficultés à obtenir le "statut d'exemption" des autorités locales.

La société d'investissement immobilier basée à Londres a déclaré aux investisseurs que si Lotus a finalement payé pour le trimestre d'août en octobre, il n'a pas encore payé le loyer pour le trimestre au 30 novembre.

Lotus est une société basée à Wolverhampton, en Angleterre, qui fournit plus de 2 000 lits à des personnes vulnérables.

Au 31 août, Lotus représentait 12% de l'ensemble des loyers de Home REIT, fournissant 939 lits, principalement à des femmes vulnérables. Au 31 décembre, les propriétés de la société louées à Lotus étaient occupées à 55 %, y compris les propriétés en cours de rénovation.

Home REIT a déclaré qu'elle travaillait de manière constructive avec Lotus pour résoudre les problèmes opérationnels, notamment en faisant appel aux conseils du groupe Simpact.

Simpact est un gestionnaire spécialisé dans le logement social, qui supervise un portefeuille de logements à travers 100 autorités locales en Angleterre et au Pays de Galles.

La semaine dernière, jeudi, Home REIT a déclaré que Simpact avait été désigné par son conseiller en investissement, Alvarium Home REIT Advisors Ltd, pour accélérer un examen continu détaillé du portefeuille de la société.

Simpact doit également donner des conseils aux partenaires locataires sur la réduction de la période d'approbation des demandes d'allocations logement exemptées.

Home REIT a déclaré mercredi que Lotus s'efforce actuellement de réduire les délais de ces demandes.

Cependant, elle a également noté que les paiements des autorités locales sont généralement antidatés à la date initiale de la demande après approbation, y compris le montant dû pour le loyer.

Si Lotus n'est pas viable en tant qu'entreprise, Home REIT a l'intention de céder les baux à d'autres fournisseurs.

Sans tenir compte de Lotus, la société de placement immobilier a déjà constaté une détérioration de sa position en matière de recouvrement des loyers au cours du mois dernier.

Le 12 janvier, la société a informé les investisseurs que Big Help Group et Noble Tree Foundation avaient contesté leurs obligations locatives et n'avaient pas payé pour les trois mois au 30 novembre.

Dans sa mise à jour de mercredi, Home REIT a déclaré que son conseiller en investissement allait établir les raisons de cette détérioration.

Auparavant, la société avait attribué la détérioration à un rapport de vente à découvert publié par Viceroy Research en novembre.

Décrit par Home REIT comme "inexact et trompeur", le rapport accusait les dirigeants de vente à découvert.

Le cabinet d'avocats Harcus Parker a ensuite été désigné en décembre pour mener une affaire établissant si Home REIT avait trompé les actionnaires, notamment en ce qui concerne son impact social.

Le cabinet a déclaré que des preuves publiques prouvaient que les propriétés de Home REIT "ont été jugées par les autorités locales comme étant inadaptées au logement de personnes vulnérables".

Les actions de Home REIT ont été temporairement suspendues de la négociation à Londres, après que la société ait omis de publier son rapport financier annuel pour l'année terminée le 31 août.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.