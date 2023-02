Home REIT fait face à des discussions de crise face à l'offre de rachat de Bluestar

(Alliance News) - Home REIT PLC a déclaré jeudi avoir reçu une approche d'acquisition non sollicitée, alors que la société continue de faire face à des problèmes de paiement de loyer.

Home REIT est une société d'investissement immobilier basée à Londres qui se concentre sur l'hébergement des sans-abri.

Ses actions ont été suspendues début janvier, après qu'elle n'ait pas publié son rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la fin de son exercice financier le 31 août, conformément aux réglementations de la Financial Conduct Authority. La société a rejeté la responsabilité de ces problèmes sur son auditeur indépendant, BDO LLP.

Jeudi, Home REIT a déclaré que ses deux courtiers, Alvarium Securities et Jefferies International, avaient démissionné. Elle a noté que cela était "inattendu". Depuis, lundi, elle a nommé Smith Square Partners comme nouveau conseiller financier.

Home REIT a ensuite déclaré avoir reçu mercredi un rapport d'Alvarium Home REIT Advisors Ltd concernant la perception des loyers et la performance opérationnelle du portefeuille de la société, suite à un examen détaillé entrepris par Simpact Group.

Simpact est un gestionnaire immobilier spécialisé dans le logement social engagé par l'Alvarium. Il supervise un portefeuille de logements à travers 100 autorités locales en Angleterre et au Pays de Galles.

Home REIT a déclaré que le rapport mettait en évidence une "sérieuse détérioration" dans la perception des loyers pour le trimestre se terminant en novembre 2022 et identifiait de sérieux défis dans la perception des loyers pour décembre et janvier. Pour le trimestre se terminant en novembre, seuls 23 % des loyers avaient été collectés, ce qui signifie que sur les 14,8 millions de livres sterling de loyers trimestriels, seuls 3,4 millions avaient été payés.

En outre, le rapport a montré que les prévisions de loyer à percevoir pour les mois à venir sont "très incertaines", en raison de la capacité, ou de la volonté, des locataires de payer. Cependant, il a noté qu'il n'est pas possible de quantifier avec certitude les futurs montants de loyer à percevoir car les questions ne sont pas simples.

Le 25 janvier, Home REIT a confirmé que son locataire, Lotus Sanctuary CIC, n'a pas payé de loyer en raison de difficultés à obtenir le "statut d'exemption" auprès des autorités locales. Elle a déclaré que Lotus n'a pas encore payé son loyer pour le trimestre se terminant le 30 novembre.

Lotus est une société basée à Wolverhampton, en Angleterre, qui fournit plus de 2 000 lits à des personnes vulnérables.

Au 31 août, Lotus représentait 12% de l'ensemble des loyers de Home REIT, fournissant 939 lits, principalement à des femmes vulnérables. Au 31 décembre, les propriétés de la société louées à Lotus étaient occupées à 55 %, y compris les propriétés en cours de rénovation.

Le 12 janvier, la société a déclaré aux investisseurs que Big Help Group et Noble Tree Foundation avaient contesté leurs obligations locatives et n'avaient pas payé pour les trois mois au 30 novembre.

Jeudi, Home REIT a également déclaré que le rapport a indiqué qu'environ 25 % de son portefeuille nécessite "au moins un certain niveau de remise à neuf". Le coût de la remise à neuf de ces propriétés devrait se situer entre 15 et 20 millions de livres sterling.

"Les vendeurs sont contractuellement responsables de la remise à neuf des propriétés, et il est donc difficile de quantifier l'exposition nette de la société, cependant le conseiller en investissement travaille avec Simpact pour étudier plus en profondeur le niveau complet des remises à neuf requises sur l'ensemble du portefeuille", a déclaré Home REIT.

Alvarium Home REIT Advisors a noté qu'environ 10 millions de livres sterling de rétentions détenues par des avocats, qui pourraient devenir disponibles pour Home REIT si les travaux de remise à neuf requis ne sont pas entrepris par les vendeurs.

À la lumière de ce rapport, Home REIT a déclaré qu'elle envisageait toutes les options stratégiques, y compris la vente éventuelle de la société.

Elle a ajouté qu'elle a reçu une approche non sollicitée de Bluestar Group Ltd concernant une offre possible pour l'offre de reprise. Toute offre de Bluestar serait probablement en espèces.

Blue star n'est pas tenu d'annoncer une intention ferme de faire une offre pour Home REIT avant le 16 mars. Ce délai peut être prolongé.

L'entreprise a déclaré que les actionnaires devraient noter qu'il n'y a aucune certitude qu'une offre sera proposée pour l'entreprise.

En outre, Home REIT a noté "les spéculations des médias sur des allégations de malversation". Elle a déclaré avoir chargé Alvarez & Marsal, des experts indépendants en juricomptabilité, d'enquêter sur ces allégations. Cette enquête est actuellement en cours.

La présidente Lynne Fennah a déclaré : "Nous reconnaissons les graves problèmes auxquels la société est confrontée et nous examinons toutes les options pour préserver la valeur pour les actionnaires et les intérêts de toutes les parties prenantes."

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

