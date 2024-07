Home REIT PLC - Société immobilière basée à Londres et spécialisée dans le logement pour les sans-abri - Propose une liquidation gérée car elle n'est pas en mesure de payer les dettes existantes dues à Scottish Widows Ltd d'ici le 31 décembre. La dette totale devrait s'élever à 90,1 millions de livres sterling, après un paiement de 24,5 millions de livres sterling, qui est en attente dans le cadre de ventes immobilières planifiées. La société affirme que les actionnaires sont très intéressés par la liquidation. Elle a l'intention de publier une circulaire dans les semaines à venir pour convoquer une assemblée générale. Bien que la société doive réaliser rapidement certains actifs immobiliers afin de rembourser ses dettes, elle a l'intention d'ajouter de la valeur aux propriétés pendant la liquidation et de vendre les propriétés restantes à un moment qui générera le plus de valeur pour les actionnaires et réduira les perturbations pour les locataires. Les distributions de dividendes aux actionnaires seront limitées car l'entreprise est confrontée à un litige potentiel en raison des pertes subies par les investisseurs et d'une enquête de la Financial Conduct Authority (autorité de conduite financière). Elle informera les actionnaires du calendrier des remboursements de capital en temps voulu.

Le président Michael O'Donnell a déclaré : "Il est clair que Home REIT continue de faire face à des défis considérables, notamment en ce qui concerne sa position d'endettement, la poursuite et la défense d'une action en justice et la réponse à une enquête de la FCA. Dans ce contexte et compte tenu de la réduction attendue du portefeuille de la société, le conseil d'administration a conclu, à l'issue d'un examen approfondi, que la meilleure solution pour les actionnaires était de proposer une stratégie de liquidation gérée. Je tiens à remercier les actionnaires pour leur patience et leur soutien tout au long du processus de stabilisation, alors que nous nous efforçons de résoudre les problèmes auxquels la société est confrontée".

Cours actuel de l'action : 38,05 pence, suspendue depuis le 3 janvier 2023

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.