Home REIT plc finance l'acquisition et la création de propriétés à travers le Royaume-Uni qui sont dédiées à l'hébergement des sans-abri. L'objectif d'investissement de la société est de stabiliser sa situation financière grâce à des initiatives visant à maximiser les revenus et les rendements du capital en investissant dans un portefeuille de biens immobiliers résidentiels au Royaume-Uni. Elle investira dans des actifs directement ou par le biais de participations dans des structures ad hoc et cherchera à acquérir des biens immobiliers. La société cherchera à nommer des prestataires de services tiers spécialisés pour la fourniture de services de réparation, de rénovation, de sécurité incendie et d'entretien des bâtiments, le cas échéant. Elle n'entreprendra aucune activité de développement direct et n'assumera aucun risque de développement direct. La société peut investir dans des développements financés à l'avance à prix fixe, à condition qu'ils soient pré-loués à un locataire acceptable et qu'un permis de construire complet soit en place. Le gestionnaire d'investissement de la Société est AEW UK Investment Management LLP.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel