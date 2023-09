Home REIT PLC est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. La société a l'intention d'exercer ses activités en tant que société d'investissement immobilier (REIT). L'objectif d'investissement de la société est d'offrir aux actionnaires un revenu protégé contre l'inflation et une croissance du capital à moyen terme, en finançant l'acquisition et la création de logements pour sans-abri au Royaume-Uni, loués sur la base de baux indexés à long terme. Le portefeuille de la société comprend Lotus Sanctuary CIC, Dawson Housing Limited, Big Help Project, CG Community Council, Circle Housing and Support CIC, Noble Tree, Gen Liv UK One CIC, Bloom Social Housing CIC, Dovecot et Princess Drive Community Association. The Alvarium Fund Managers (UK) Limited est le gestionnaire des investissements de la Société.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel