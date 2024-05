Home REIT PLC est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de viser des revenus et des rendements en capital protégés contre l'inflation en investissant dans un portefeuille diversifié de logements pour les personnes sans domicile fixe, loués ou pré-loués à des organisations caritatives enregistrées, des associations de logement, des sociétés d'intérêt communautaire et d'autres organisations réglementées qui reçoivent des allocations de logement ou un financement comparable du gouvernement local ou central, sur la base de baux à très long terme et indexés. Elle se consacre à la lutte contre le sans-abrisme au Royaume-Uni et cible une série de sous-secteurs du sans-abrisme, notamment les femmes fuyant les violences domestiques, les personnes sortant de prison et d'autres. Il cherche à acquérir uniquement des actifs loués ou pré-loués à des locataires solides sur des baux de longue durée, avec des augmentations de loyer indexées ou fixes, afin d'assurer la sécurité des revenus et un faible coût de la dette. Alvarium Fund Managers (UK) Limited est le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la société.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel