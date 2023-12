(Alliance News) - Les actionnaires de Home REIT PLC demandent une compensation pour les pertes subies sur leurs investissements, a déclaré mercredi le cabinet d'avocats Harcus Parker.

Harcus Paker a envoyé une lettre de réclamation à la société et à ses anciens conseillers d'Alvarium, aujourd'hui AlTi Global, au nom "d'un nombre important d'actionnaires" qui demandent une compensation pour les pertes subies sur leurs investissements, a indiqué le cabinet.

Home REIT, une société immobilière basée à Londres qui investit dans le logement pour les sans-abri, a indiqué que la valeur de son portefeuille s'élevait à 412,9 millions de livres sterling au 31 août, soit une baisse de 2,4 % par rapport aux 422,9 millions de livres sterling au 28 février, et de 0,4 % par rapport aux 414,4 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le nombre de propriétés à la fin du mois d'août était de 2 473, inchangé par rapport à février, mais en hausse de 10 % par rapport aux 2 239 propriétés de l'année précédente.

Harcus Parker a déclaré : "La société a admis à plusieurs reprises que le conseil d'administration n'avait qu'une connaissance limitée du portefeuille immobilier de la société, de son état, de l'occupation sous-jacente, de la capacité des locataires à honorer les loyers, des normes de qualité, de sécurité et de conformité.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Home REIT a déclaré que "la majorité des biens immobiliers sont désormais évalués sur la base de la possession libre et, lorsqu'une évaluation a continué à être préparée sur la base d'un investissement, des limitations sur la durée des flux de revenus ont été appliquées pour tenir compte de la solidité des engagements des locataires et des niveaux de loyers exigés en vertu des baux".

Home REIT a ajouté que l'évaluation a été "impactée par une détérioration du marché du logement et une augmentation des rendements immobiliers plus généralement à la suite d'une hausse des taux d'intérêt".

En outre, la société a déclaré avoir échangé sur la vente de 80 propriétés supplémentaires, soit 3,6 % de son portefeuille, pour un montant de 16,2 millions de livres sterling. La vente devrait être achevée dans un mois. "Le produit de la vente des biens immobiliers représente en moyenne 33 % de leur prix d'achat", a déclaré la société.

Jennifer Morrissey, associée chez Harcus Parker, a déclaré : "Home REIT reconnaît aujourd'hui que son portefeuille immobilier a été largement surévalué en raison d'une mauvaise compréhension de la solidité des engagements des locataires et de la qualité des actifs immobiliers. Bien que plus d'un an se soit écoulé depuis que nombre de ces questions ont été soulevées, la société ne semble toujours pas comprendre précisément d'où proviennent (ou devraient provenir) ses loyers. Un an plus tard, la société n'est pas en mesure de dire quelle proportion de ses locataires bénéficie d'une allocation de logement social et n'a fourni aucune précision sur la manière dont les investisseurs seront indemnisés pour leurs pertes. Alors que les questions des actionnaires restent sans réponse, nous attendons maintenant une réponse de la société et de ses anciens conseillers à la lettre de réclamation que nous avons envoyée au nom d'un nombre croissant d'investisseurs qui se sont joints à notre réclamation".

Les actions de Home REIT sont actuellement suspendues à Londres. Elles ont clôturé à 38,05 pence chacune le 3 janvier.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

