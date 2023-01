Les actions de Home REIT sous pression suspendues en raison du retard des résultats

Home REIT PLC - société d'investissement immobilier basée à Londres et axée sur l'hébergement des sans-abri - Les actions sont temporairement suspendues de la négociation à Londres, à compter de mardi. Ceci après avoir omis de publier son rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la fin de son exercice financier le 31 août, conformément aux règlements de la Financial Conduct Authority. Elle déclare que cela est dû à un retard de son auditeur indépendant BDO LLP. A l'intention de demander le rétablissement de sa cotation dès la publication de ses résultats financiers de 2022, qu'elle prévoit "dès que possible".

Home REIT est en conflit depuis deux mois avec le vendeur à découvert Viceroy Research, qui a publié un rapport le 23 novembre comprenant un certain nombre d'allégations contre Home REIT, comme le fait que les propriétés de la société sont gérées par des "mauvais acteurs". Le rapport a entraîné une chute du cours de l'action qui a fait sortir la société de l'indice FTSE 250. Home REIT nie les allégations.

Cours actuel de l'action : 38,70 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 70

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

