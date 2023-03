Les malheurs de la location des FPI domestiques continuent alors que les locataires entrent en liquidation volontaire

(Alliance News) - Home REIT PLC a déclaré lundi que deux de ses locataires, Gen Liv UK CIC et Lotus Sanctuary CIC, sont entrés en liquidation volontaire des créanciers.

Collectivement, les locataires représentent environ 18% du loyer annuel de la société. La première a nommé FRP Advisory Trading Ltd comme liquidateurs.

La société d'investissement immobilier basée à Londres a déclaré aux investisseurs qu'elle était en discussion avec des locataires potentiels pour reprendre les baux, ajoutant qu'aucun résident ne perdrait son logement à cause de la liquidation.

Si l'on exclut Lotus et Gen Liv, Home REIT a déjà constaté une détérioration de sa situation en matière de recouvrement des loyers au cours des deux derniers mois.

Le 12 janvier, la société a déclaré aux investisseurs que Big Help Group et Noble Tree Foundation avaient tous deux contesté leurs obligations locatives, et n'avaient pas payé pour les trois mois au 30 novembre.

Auparavant, elle avait attribué cette détérioration à un rapport de Viceroy Research en novembre, qui accusait les dirigeants de vente à découvert. Le cabinet d'avocats Harcus Parker a ensuite été désigné pour établir si Home REIT avait trompé les actionnaires, notamment en ce qui concerne son impact social.

En février, Bluestar Group Ltd a confirmé une "proposition indicative" pour acquérir la société d'investissement, mais n'a pas précisé les détails financiers. La société d'investissement basée à Londres a jusqu'au 16 mars pour faire une offre ferme.

Les actions de Home REIT sont actuellement suspendues de la négociation à Londres, après qu'elle ait omis de publier son rapport financier annuel pour l'année terminée le 31 août. La suspension a récemment été prolongée de 20 jours supplémentaires, à compter de jeudi dernier, "sans indication de reprise".

