home24 SE est une entreprise allemande spécialisée dans la vente en ligne de meubles et d'accessoires pour la maison. La Société présente deux secteurs d'exploitation : Europe et Amérique latine. Elle est présente en Allemagne, en France, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique et en Italie sous les marques home24 et fashion4home, et au Brésil sous la marque Mobly. La plate-forme intégrée de la Société comprend deux modèles d'affaires : Les produits de tiers et de marque blanche, composés d'un large assortiment d'articles non stockés, d'articles livrés directement et de produits de marque maison, provenant directement des fabricants et conservés en stock. L'offre de marque de distributeur de la société comprend des marques de mobilier telles que Studio Copenhagen, Morteens, Ars Natura, Ars Manufacti, Maison Belfort et Fredriks Modern Living, entre autres. La plateforme de commerce électronique home24 tire parti de l'analyse de données importantes dans sa gestion de l'expérience client. Outre les sites Web dédiés, l'offre de la Société est disponible via des applications mobiles, des catalogues et dans les showrooms.