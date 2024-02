HomeCo Daily Needs REIT est une société d'investissement immobilier (REIT) basée en Australie. L'activité principale de la FPI est l'investissement dans un portefeuille de biens immobiliers stabilisés, principalement situés dans les métropoles, basés sur la commodité, dans les sous-secteurs cibles de la vente au détail de proximité, de la vente au détail de grande taille et de la santé et des services. La société a pour objectif de fournir aux porteurs de parts des distributions régulières et croissantes. Le portefeuille de la société se compose de 53 propriétés. Le portefeuille combiné de la société, d'une valeur d'environ 4,8 milliards de dollars, s'étend sur environ 2,6 millions de mètres carrés de terrain dans les corridors de croissance métropolitains de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde en Australie. L'entité responsable de la société est HMC Funds Management Limited. Son gestionnaire immobilier est HMC Property Management Pty Limited. Son gestionnaire d'investissement est HMC Investment Management Pty Ltd.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial