HomeCo Daily Needs REIT est une société d'investissement immobilier basée en Australie. Le portefeuille de la société vise une exposition équilibrée entre les sous-secteurs, y compris les hôpitaux, les soins aux personnes âgées, les soins aux enfants, les sciences de la vie gouvernementales et la recherche, ainsi que les soins primaires et le bien-être. Son objectif est de fournir aux porteurs de parts une exposition à un portefeuille diversifié soutenu par des mégatendances attrayantes, en visant des distributions constantes et croissantes. Le portefeuille de la société se compose de 27 actifs. L'entité responsable de la Société est HMC Funds Management Limited et les gestionnaires sont HomeCo DNR Property Management Pty Limited et HomeCo DNR Investment Management Pty Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial