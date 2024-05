HomeStreet, Inc. est une société de services financiers diversifiés. La société exerce principalement des activités de banque commerciale, de banque hypothécaire et de banque de détail/consommateur au service de clients situés principalement dans l'ouest des États-Unis. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, à savoir HomeStreet Bank (la Banque), HomeStreet Statutory Trusts et HomeStreet Capital Corporation. La Banque fournit des produits et services bancaires commerciaux aux petites et moyennes entreprises, aux investisseurs immobiliers et aux sociétés professionnelles, ainsi que des produits et services bancaires aux particuliers. La Banque offre des services bancaires aux consommateurs et aux entreprises, des prêts hypothécaires et des prêts pour la construction résidentielle, des financements immobiliers commerciaux et des produits et services d'assurance sur la côte ouest et à Hawaï. Le portefeuille de prêts commerciaux de la société se compose de prêts à l'immobilier commercial non occupé par le propriétaire, de prêts multifamiliaux, de prêts à la construction et à l'aménagement du territoire, de prêts à l'immobilier commercial occupé par le propriétaire et de prêts aux entreprises commerciales.

Secteur Banques