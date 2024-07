HomeTrust Bancshares, Inc. est la société holding de HomeTrust Bank (la Banque). La Banque est une institution financière agréée par l'État, axée sur la communauté, qui s'engage à fournir des services bancaires relationnels à valeur ajoutée dans plus de 30 succursales, ainsi que par des canaux en ligne et mobiles. Son activité principale consiste à attirer les dépôts du grand public et à investir ces fonds, ainsi que des fonds empruntés, dans des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction et au développement, des prêts commerciaux et industriels, des locations financières d'équipements, des locations municipales, des prêts garantis par des hypothèques de premier et de second rang sur des résidences d'une à quatre familles, y compris des prêts sur valeur domiciliaire et d'autres prêts à la consommation. Elle propose également des prêts aux particuliers, des prêts SBA et des HELOC pour les vendre à des tiers. Elle investit dans des titres de créance émis par des agences gouvernementales américaines et des GSE, des obligations municipales, des obligations d'entreprises, des billets de trésorerie et des certificats de dépôt assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation.

Secteur Banques