Homizy, perte au 30 septembre de près de 400 000 euros

(Alliance News) - Homizy Spa a approuvé lundi ses états financiers annuels au 30 septembre 2022, qui se soldent par une perte de 385 951 euros. Quant aux états financiers consolidés du groupe Homizy au 30 septembre 2022, la société a fait état d'une perte nette de 584 000 euros, d'une valeur de production de 3,2 millions d'euros et d'un EBIT négatif de 692 000 euros. La valeur de la production consolidée est principalement constituée par l'augmentation des immobilisations due à l'avancement des travaux sur les deux immeubles de Via Tucidide et Via Bistolfi, comme l'entreprise l'a précisé dans une note : " Le groupe poursuit les activités pour la réalisation des deux projets qui, également à la lumière des nouveaux délais prévus pour la libération des autorisations correspondantes par les autorités compétentes, seront achevés afin de les porter aux revenus au cours du premier semestre 2024 ". L'EBIT consolidé est influencé négativement par l'amortissement des coûts de la cotation de la société sur le marché Euronext Growth Pro pour un montant de 273 000 EUR. Les fonds propres consolidés se sont élevés à 13,6 millions d'euros. La dette nette consolidée était négative de 7,3 millions d'euros, en raison du produit de l'introduction en bourse. La société a également désigné BDO Italie pour vérifier les comptes jusqu'à l'approbation des états financiers pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2025. Lundi, Homizy a clôturé à plat à 4,40 euros par action. Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.