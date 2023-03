Apple et Foxconn s'efforcent d'obtenir des réformes du travail pour faire avancer leurs projets de production en Inde - FT

(Reuters) - Apple et son fournisseur Foxconn font partie des entreprises qui ont fait pression pour une libéralisation historique du droit du travail dans l'Etat du Karnataka, dans le sud de l'Inde, au début du mois, a rapporté le Financial Times, citant trois personnes familières avec le dossier. La législation a conduit à l'introduction de lois qui autorisent désormais les équipes de 12 heures, ainsi que le travail de nuit pour les femmes, à l'instar des pratiques des entreprises en Chine, selon le rapport. Apple a déplacé sa production hors de Chine après que les restrictions strictes du pays liées au COVID ont disrupté la fabrication de nouveaux iPhones et d'autres appareils dans le pays, et également pour éviter que les tensions entre Pékin et Washington ne portent un grand coup à son activité. Ce rapport intervient une semaine après que le gouvernement du Karnataka a déclaré que les iPhones d'Apple Inc. seraient bientôt assemblés dans l'État et qu'une superficie totale de 300 acres avait été réservée pour la construction d'une usine.