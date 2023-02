Apple se heurte à des obstacles pour stimuler sa production en Inde - FT

L'entreprise de Cupertino, en Californie, s'est éloignée de la production en Chine après que les restrictions strictes du pays en matière de COVID aient mis à mal les chaînes d'approvisionnement dans tous les secteurs et que les tensions commerciales et géopolitiques entre Pékin et Washington se soient intensifiées.

Dans une usine de boîtiers située dans le sud de l'Inde et gérée par le conglomérat Tata Group, seule la moitié environ des composants issus de la chaîne de production sont en assez bon état pour être envoyés à Foxconn, le fournisseur d'Apple, rapporte le FT, citant une personne au fait de la question.

Ce "rendement" de 50 % ne répond pas à l'objectif d'Apple de zéro défaut, a rapporté le FT, ajoutant que le processus d'expansion de la société en Inde a été lent en partie à cause des défis en matière de logistique, de tarifs et d'infrastructure.

Apple et Tata Group n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Apple a misé gros sur l'Inde depuis qu'elle a commencé l'assemblage d'iPhone dans le pays en 2017 par l'intermédiaire de Wistron Corp et plus tard Foxconn, conformément à la poussée du gouvernement indien pour la fabrication locale.

Le mois dernier, le ministre indien du commerce a déclaré qu'Apple souhaitait que l'Inde représente jusqu'à 25 % de sa production, contre environ 5 à 7 % actuellement.