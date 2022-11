Des manifestations éclatent dans le campus de Foxconn en Chine

SHANGHAI, 23 novembre (Reuters) - Des hommes munis de bâtons ont brisé des caméras de surveillance et des fenêtres dans un immense campus de Foxconn, le principal assembleur d’iPhone d’Apple, en Chine, selon des scènes diffusées sur les réseaux sociaux, mercredi.

Ces rares scènes de dissidence ouverte en Chine marquent une escalade dans les troubles qui agitent l'usine de Zhengzhou, en raison d'une accumulation de la frustration à l'égard des mesures ultra-sévères pour limiter la propagation du COVID-19, ainsi qu'une gestion inadaptée de la situation par Foxconn.

Selon des vidéos et photos diffusées sur les réseaux sociaux, des centaines de travailleurs de Foxconn ont manifesté sur le campus. Beaucoup d'entre eux ont scandé "rendez-nous notre salaire". Ils ont été encerclés par des personnes vêtues de combinaisons de protection, dont certaines portaient des matraques. Certains travailleurs s'étaient plaints d'être obligés de partager des dortoirs avec des collègues testés positifs au COVID-19.

D'autres images montraient des jets de gaz lacrymogènes et des travailleurs en train de démonter des barrières de quarantaine.

Foxconn a maintenu les opérations dites en circuit fermé dans l'usine - un système par lequel le personnel vit et travaille sur place, isolé du reste du monde - en raison de l'épidémie de COVID-19 à Zhengzhou.

Le fabriquant a déclaré dans un communiqué qu'il avait respecté ses contrats de paiement et que les informations selon lesquelles des employés atteints du COVID-19 restaient sur le campus étaient "fausses".

Selon une source au fait de la situation à Zhengzhou, la production de l'usine n'était pas affectée par la manifestation et la production restait "normale".

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les restrictions et le mécontentement ont affecté la production. Le mois dernier, Reuters a indiqué que la production d'iPhone à l'usine de Zhengzhou pourrait chuter de 30% en novembre.

Le titre de Foxconn, dont le nom officiel est Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a baissé de 2% depuis les tensions apparues fin octobre. (Rédigé par Brenda Goh and Newsroom à Beijing ; version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)