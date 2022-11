Exclusif - Le fournisseur d'Apple Foxconn prévoit de quadrupler les effectifs de son usine en Inde - sources

Foxconn a fait les gros titres ces dernières semaines. Les restrictions strictes imposées par les virus dans son usine de Zhengzhou, la plus grande usine d'iPhone au monde, ont perturbé la production et alimenté les inquiétudes quant à l'impact de la politique chinoise en matière de virus sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Ces perturbations ont incité Apple à revoir à la baisse ses prévisions d'expéditions des modèles haut de gamme de l'iPhone 14 cette semaine, réduisant ainsi ses perspectives de ventes pour la période chargée des fêtes de fin d'année.

Foxconn, dont le siège social est à Taiwan, prévoit maintenant de faire passer la main-d'œuvre de son usine du sud de l'Inde à 70 000 personnes en ajoutant 53 000 travailleurs supplémentaires au cours des deux prochaines années, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées car les discussions sont privées.

Bien que la taille de l'usine située dans l'État du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, soit éclipsée par celle de Foxconn à Zhengzhou, qui emploie 200 000 travailleurs, elle est au cœur des efforts d'Apple pour délocaliser sa production hors de Chine.

Foxconn, officiellement appelé Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a ouvert l'usine indienne en 2019 et a accéléré la production. Elle a commencé à produire des iPhone 14 cette année.

L'intérêt de Foxconn pour l'expansion de l'usine est connu, mais l'ampleur de l'expansion prévue et les délais n'ont pas été signalés auparavant.

Foxconn et Apple ont tous deux refusé de commenter.

Liu Young-way, président de Foxconn, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats jeudi que la société ajusterait sa capacité de production et sa production afin qu'il n'y ait pas d'impact de nouvelles perturbations potentielles sur les approvisionnements pour les fêtes de Noël et du Nouvel An lunaire.

Foxconn a fait part de ses plans aux responsables du Tamil Nadu concernant l'accélération de ses efforts d'embauche dans l'usine indienne en raison des perturbations en Chine, a déclaré la première source gouvernementale.

Outre les iPhones, l'usine fabrique également des produits pour d'autres entreprises technologiques mondiales, mais la nouvelle poussée d'embauche est principalement motivée par son besoin de répondre à la demande croissante d'iPhone, a ajouté la personne.

Une personne à Taïwan ayant connaissance de la question a déclaré que Foxconn étendait ses opérations en Inde afin d'augmenter sa capacité pour les modèles de base et de répondre à la demande indienne.

"Nous augmentons progressivement notre échelle de production là-bas", a déclaré la personne, refusant de donner des détails sur ses plans d'embauche en Inde.

La deuxième source gouvernementale en Inde, un haut fonctionnaire de l'administration du Tamil Nadu, a déclaré que le gouvernement de l'État travaillait avec Foxconn pour "finaliser" l'expansion.

Le 27 octobre, l'organisme de promotion des investissements de l'État a tweeté que des hauts fonctionnaires du gouvernement s'étaient rendus à Taiwan et avaient rencontré Liu. Ils avaient "discuté en détail des plans de Foxconn pour de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements" et proposé le soutien du gouvernement.

Le premier responsable gouvernemental a déclaré que l'État discutait avec les fournisseurs pour aborder des questions telles que les installations de logement pour les travailleurs dans le cadre de son expansion.

L'année dernière, l'usine de Foxconn au Tamil Nadu a été au centre d'un incident d'empoisonnement alimentaire de masse qui a déclenché des protestations des employés et mis en lumière les conditions de vie des travailleurs dans les foyers situés près de l'usine.

Les responsables du Tamil Nadu, une plaque tournante de la fabrication électronique et automobile, poussaient également les fournisseurs d'Apple à se lancer dans la fabrication de composants pour les iPhones au-delà du simple assemblage, ont ajouté les deux sources gouvernementales.

Actuellement, les iPhones sont assemblés en Inde par au moins trois des fournisseurs mondiaux d'Apple : Foxconn et Pegatron au Tamil Nadu ; et Wistron dans l'État voisin du Karnataka.

Les analystes de JP Morgan ont estimé en septembre qu'Apple pourrait fabriquer un iPhone sur quatre en Inde d'ici 2025, et que 25 % de tous les produits Apple, y compris les Mac, iPad, Apple Watch et AirPods, seront fabriqués hors de Chine d'ici 2025, contre 5 % actuellement.