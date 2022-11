Foxconn, le fournisseur d'Apple, fera le point sur ses perspectives après les restrictions imposées par le COVID en Chine.

La principale usine de Foxconn à Zhengzhou, dans le centre de la Chine, qui emploie environ 200 000 personnes, a été secouée par le mécontentement suscité par les mesures rigoureuses prises pour enrayer la propagation du COVID-19, de nombreux travailleurs ayant fui le site.

Le confinement a pris fin mercredi, bien que Foxconn ait déclaré qu'il maintenait des opérations "en circuit fermé", faisant référence à un arrangement en forme de bulle couramment imposé dans le cadre des mesures de prévention des virus en Chine, où les employés dorment, vivent et travaillent isolés du reste du monde.

Lundi, Foxconn a déclaré qu'elle s'efforçait de reprendre la totalité de la production dans cette ville dès que possible et, après avoir fait part d'un "optimisme prudent" pour le quatrième trimestre, a indiqué qu'elle allait "revoir à la baisse" ses perspectives compte tenu des événements de Zhengzhou, sans toutefois fournir de détails.

Foxconn publiera ses résultats du troisième trimestre jeudi à 0700 GMT, les analystes s'attendant en moyenne à un bénéfice de 41,3 milliards de dollars tanzaniens, selon Refinitiv, soit une augmentation de 11,7 % en glissement annuel, bénéficiant d'une demande soutenue pour l'électronique grand public haut de gamme et les centres de données.

La société a déclaré qu'elle fournira également une mise à jour de ses prévisions pour le trimestre en cours ; bien qu'elle ne fournisse pas de perspectives chiffrées, seulement une prévision générale en termes de direction générale.

Une source familière avec la question a déclaré que Foxconn vise à reprendre la pleine production dans son usine de Zhengzhou d'ici la deuxième moitié de novembre.

Apple a déclaré lundi qu'elle s'attendait à des livraisons de modèles haut de gamme de l'iPhone 14 plus faibles que prévu à la suite d'une réduction importante de la production dans l'usine chinoise touchée par un virus, ce qui a réduit ses perspectives de ventes pour la période des fêtes de fin d'année.

Le quatrième trimestre est traditionnellement la saison la plus chaude pour les entreprises technologiques taïwanaises, qui s'efforcent de fournir des téléphones portables, des tablettes et d'autres appareils électroniques pour les fêtes de fin d'année sur les marchés occidentaux.

Les actions de Foxconn, officiellement appelé Hon Hai Precision Industry Co Ltd, ont clôturé en hausse de 2,5 % mercredi, surpassant la hausse de 2,2 % du marché plus large.

Les actions ont chuté de 1,4 % depuis le début de l'année.