La visibilité de la société pour le quatrième trimestre était à l'origine "prudemment optimiste", mais en raison de la pandémie qui affecte certaines de nos opérations à Zhengzhou, la société va "réviser à la baisse" les perspectives pour le quatrième trimestre", a-t-elle déclaré.

Foxconn, le plus grand fabricant d'iPhone d'Apple Inc, travaille avec le gouvernement de la région pour enrayer la pandémie et reprendre la production à pleine capacité le plus rapidement possible, a-t-il ajouté.