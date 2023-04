L'esprit du marché : La Chine se concentre à nouveau sur la macroéconomie

Les volumes d'échanges sur les marchés asiatiques devraient revenir à des niveaux plus normaux mardi, alors que les investisseurs du monde entier reviennent de la pause de Pâques, avec l'inflation chinoise et une décision sur les taux d'intérêt en Corée du Sud comme événements clés d'un calendrier régional assez chargé.

La confiance des consommateurs australiens sera également publiée mardi, de même que les données sur le chômage et le commerce aux Philippines, et les rapports sur le commerce et l'inflation à Taïwan.

Il n'y a pas eu d'actions américaines ou mondiales lundi pour les traders en Asie, bien que les rendements obligataires américains et les taux implicites continuent de grimper en raison de l'idée que la Fed augmentera ses taux d'un quart de point le 3 mai.

Les marchés des devises ont connu davantage de mouvements, avec une hausse généralisée du dollar et une baisse du yen. La devise japonaise a chuté de 1 % pour atteindre son plus bas niveau en quatre semaines face au dollar, à la suite des premières remarques publiques du nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda.

M. Ueda a déclaré qu'il convenait de maintenir la politique monétaire ultra-libre de la banque pour l'instant, car l'inflation n'a pas encore atteint 2 % en tendance, ce qui laisse entendre qu'il ne sera pas pressé de réduire ses mesures de relance massives.

En temps utile, la BOJ doit également éviter de trop tarder à normaliser sa politique monétaire, signe qu'il sera plus ouvert à modifier sa politique controversée de "contrôle de la courbe des taux" que son prédécesseur dovish Haruhiko Kuroda.

Il a du pain sur la planche.

Les marchés boursiers chinois, quant à eux, ont une chance de se remettre de la chute de 0,5 % enregistrée lundi - la plus forte en trois semaines - maintenant que Pékin a terminé ses exercices militaires autour de Taïwan.

Les investisseurs peuvent à nouveau se concentrer sur les données économiques, en particulier sur l'inflation mardi. L'inflation des prix à la production devrait avoir encore baissé en mars, selon les estimations des analystes qui tablent sur une baisse de 2,5 % en glissement annuel, ce qui constituerait le rythme de déflation le plus rapide depuis juin 2020.

Le taux annuel d'inflation des prix à la consommation devrait rester inchangé à 1,0 %, le plus faible depuis un an, et le taux mensuel devrait augmenter à 0 %, contre -0,5 % en février.

Si ces prévisions sont globalement exactes, les pressions sur les prix en Chine semblent extrêmement bénignes, ce qui donne à la banque centrale une marge de manœuvre pour assouplir sa politique et stimuler l'économie.

En Corée du Sud, la banque centrale semble avoir mis fin à son cycle de resserrement et maintiendra probablement son principal taux d'intérêt à son plus haut niveau depuis 15 ans, soit 3,50 %, mardi. L'économie étant au bord de la récession, elle pourrait bien réduire ses taux dans le courant de l'année.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington

- IPP et IPC de la Chine (mars)

- Décision sur les taux d'intérêt en Corée du Sud (en attente)