L'esprit du marché : Les tensions entre la Chine et Taïwan s'intensifient

L'escalade dramatique des tensions entre la Chine et Taïwan pèsera lourd sur l'Asie lundi, ce qui pourrait accroître la volatilité des marchés au cours d'une séance où le volume des échanges devrait déjà être réduit en raison de la fermeture d'une grande partie de l'Europe pour le lundi de Pâques.

Sur le front des données économiques lundi, les chiffres des comptes courants japonais pour février et la publication éventuelle des données chinoises sur le crédit, la croissance des prêts et la masse monétaire pour mars pourraient détourner l'attention des investisseurs de la géopolitique.

Les principaux événements du calendrier économique et politique asiatique pour le reste de la semaine sont les suivants : l'IPC et l'IPP chinois, la croissance des prêts et la masse monétaire en Chine : L'inflation chinoise CPI et PPI, et la balance commerciale ; l'inflation indienne ; le chômage australien ; et les décisions de taux d'intérêt de la Corée du Sud et de Singapour.

Au niveau mondial, l'orientation du marché cette semaine sera déterminée en partie par l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis en mars, mercredi. L'inflation annuelle globale devrait continuer à ralentir, mais l'inflation de base reste stable. En effet, on s'attend à ce que l'inflation globale soit inférieure à l'inflation de base.

Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis vendredi - dans l'ensemble, un rapport assez solide - n'ont pas vraiment changé les perspectives des traders de taux pour la Fed. Ils pensent toujours que la Fed a probablement atteint son maximum et qu'elle réduira ses taux d'au moins 50 points de base cette année.

La saison des résultats du premier trimestre aux États-Unis commence également cette semaine, avec les grandes banques, dont JPMorgan et Citigroup, qui publieront leurs résultats vendredi. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du S&P 500 chutent de 5,2 % par rapport au premier trimestre de l'année dernière.

Dans l'immédiat, l'attention se portera sur le dernier jour des trois jours d'exercices militaires organisés par la Chine autour de Taïwan.

Ces exercices, lancés par Pékin après que la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a rencontré le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, en Californie la semaine dernière, impliquent que la Chine simule des frappes de précision sur Taïwan et encercle l'île avec une dizaine de navires de guerre et des douzaines d'avions de chasse.

L'ambassade américaine de facto à Taïwan a déclaré dimanche que les États-Unis surveillaient les exercices de la Chine et qu'ils étaient "à l'aise et confiants" dans le fait qu'ils disposaient de ressources et de capacités suffisantes dans la région pour garantir la paix et la stabilité.

Par ailleurs, Foxconn a déclaré dimanche qu'il prévoyait d'investir 820 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans de nouvelles installations de fabrication dans le sud de Taïwan afin de soutenir ses ambitions en matière de véhicules électriques.

Foxconn, l'un des principaux fournisseurs d'Apple Inc. et assembleur d'iPhone, nourrit de grandes ambitions sur le marché des véhicules électriques, car il cherche à diversifier sa base de revenus.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Troisième jour des exercices militaires chinois autour de Taïwan

- Compte courant du Japon (février)

- Chine : crédit, croissance des prêts, masse monétaire (mars)