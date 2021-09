La croissance des commandes à l'exportation de Taïwan s'essouffle sur les smartphones

Les commandes à l'exportation de Taïwan ont augmenté moins que prévu en août en raison d'une demande plus faible que prévu pour les nouveaux smartphones, bien que le gouvernement ait déclaré que les perspectives de la demande pour les produits technologiques de l'île restent bonnes.

Les commandes à l'exportation de Taïwan, un indicateur de la demande technologique mondiale, ont augmenté de 17,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 53,5 milliards de dollars en août, selon les données du ministère des Affaires économiques vendredi.

Bien qu'il s'agisse du 18e mois d'expansion, le rythme a été plus lent que la prévision médiane d'une hausse de 20,7 % dans un sondage Reuters.

Huang Yu-ling, responsable du département des statistiques du ministère, a déclaré aux journalistes que les commandes de nouveaux smartphones étaient plus faibles que prévu, et que la diminution du nombre de personnes travaillant à domicile en raison de l'assouplissement des règles de verrouillage en cas de pandémie avait également affecté les commandes, ce qui signifie qu'il fallait acheter moins de tablettes et d'ordinateurs portables.

Les entreprises taïwanaises telles que Foxconn et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) sont des fournisseurs importants d'Apple Inc, de Qualcomm Inc et d'autres entreprises technologiques mondiales.

Apple a dévoilé l'iPhone 13 et un nouvel iPad mini la semaine dernière, étendant la connectivité 5G et montrant des puces plus rapides et des caméras plus nettes sans augmenter le prix du téléphone.

Pour ce qui est de l'avenir, le ministère a prévenu que les cas de COVID-19 pourraient s'accélérer dans le monde entier avant l'hiver, ce qui ajouterait de l'incertitude aux perspectives économiques.

Toutefois, l'arrivée sur le marché d'un plus grand nombre de produits électroniques grand public et la demande "florissante" de véhicules électriques contribueront à soutenir la dynamique des commandes à l'exportation de Taïwan, a-t-il ajouté.

En juillet, les commandes à l'exportation ont bondi de 21,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 55,3 milliards de dollars.

Le second semestre est généralement plus fort en raison de la forte demande d'électronique pendant la saison des achats de fin d'année en Europe et aux États-Unis.

Le ministère a déclaré qu'il s'attendait à ce que les commandes à l'exportation en septembre augmentent de 15,9 % à 18,9 % par rapport à l'année précédente.

Les commandes en provenance des États-Unis ont augmenté de 19,2 % en août par rapport à l'année précédente, un taux d'expansion plus rapide que celui de 16,5 % enregistré en juillet, tandis que les commandes en provenance de Chine ont augmenté de 15,9 %, contre un gain de 20,1 % le mois précédent.

Les commandes de l'Europe ont augmenté de 3,7 %, tandis que celles du Japon ont progressé de 18,3 %. (Reportage d'Emily Chan et Ben Blanchard ; édition d'Ana Nicolaci da Costa)