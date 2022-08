La société taïwanaise, le plus grand fabricant mondial d'électronique à façon, a déclaré que le bénéfice net pour le trimestre avril-juin a atteint 33,25 milliards de dollars taïwanais, contre 29,78 milliards un an plus tôt.

Onze analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 31,02 milliards de $T, selon Refinitiv.