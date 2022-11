Le fournisseur d'Apple, Foxconn, accorde une augmentation de salaire au personnel touché par le verrouillage du COVID - médias

Les salaires quotidiens des employés, qui font partie d'une unité de Foxconn chargée de fabriquer des produits électroniques, notamment des smartphones, sur le site, ont été portés à 100 yuans (13,70 $) entre le 26 octobre et le 11 novembre, a déclaré lundi le journal Henan Daily, citant un responsable anonyme de l'unité du groupe commercial des produits numériques intégrés de la société.

La société, anciennement Hon Hai Precision Industry Co Ltd, offre également à tous les employés du site qui se sont rendus au travail normalement depuis le 19 octobre et ont respecté les mesures de prévention des virus une prime de 50 yuans par jour, a déclaré la personne.

Foxconn n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'article du Henan Daily. Le Henan Daily est le journal officiel de la province du Henan, dont Zhengzhou est la capitale.

Foxconn est le plus grand fabricant d'iPhone d'Apple, produisant 70% des expéditions d'iPhone dans le monde. Il fabrique la plupart des téléphones dans l'usine de Zhengzhou où il emploie environ 200 000 personnes, bien qu'il dispose d'autres sites de production plus petits en Inde et dans le sud de la Chine.

L'usine de Zhengzhou a été secouée par le mécontentement lié aux mesures strictes prises pour enrayer la propagation du COVID-19, plusieurs travailleurs ayant fui le site au cours du week-end.

Reuters a rapporté lundi, citant une source, que la production d'iPhones de novembre pourrait chuter de 30 % dans l'usine en raison de la situation et que Foxconn s'efforçait d'augmenter la production dans une autre usine de la ville de Shenzhen pour compenser le manque à gagner.

(1 $ = 7,3015 yuan renminbi chinois)