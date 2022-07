Le groupe taïwanais Foxconn relève ses perspectives pour l'ensemble de l'année en raison d'une forte demande technologique

Comme d'autres fabricants mondiaux, la firme taïwanaise a été aux prises avec une grave pénurie de puces, qui a nui à la production de smartphones, y compris pour son principal client Apple, en partie à cause des blocages du COVID-19 en Chine.

Mais la société a déclaré dans un communiqué lundi en fin de journée que les ventes de juin avaient bondi de 31 % par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record pour le mois, grâce à une gestion appropriée de la chaîne d'approvisionnement et à la hausse des ventes d'électronique grand public. Les smartphones constituent la majeure partie de ses revenus.

Les ventes supérieures aux prévisions de Foxconn pour le mois de juin interviennent à un moment où les investisseurs s'inquiètent du ralentissement de la demande de produits technologiques dans un contexte de ralentissement des principaux marchés dû à une inflation élevée et à la guerre en Ukraine.

Les valeurs des puces électroniques à travers le monde ont chuté vendredi après que le fabricant de puces mémoire Micron Technology Inc a prévu jeudi des revenus nettement inférieurs aux prévisions pour le trimestre en cours et a déclaré que le marché s'était "considérablement affaibli en très peu de temps".

Foxconn a déclaré qu'il était optimiste quant à ses activités au troisième trimestre, ajoutant qu'il pourrait connaître une "croissance significative" par rapport à l'année précédente.

Pour 2022, Foxconn a déclaré que les perspectives se sont améliorées par rapport aux prévisions antérieures de croissance nulle, sans fournir de détails.

La société, officiellement appelée Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a déclaré qu'elle avait enregistré une croissance annuelle à deux chiffres des ventes de serveurs et de produits de télécommunications jusqu'à présent cette année.

La société a déclaré que les contrôles COVID-19 en Chine n'ont eu qu'un impact limité sur sa production car elle a gardé les travailleurs sur place dans un système "en boucle fermée".

Les analystes de Daiwa Capital Markets à Taipei ont déclaré dans un rapport que la demande de serveurs des fournisseurs de services en nuage basés aux États-Unis avait contribué à propulser une croissance à deux chiffres pour le secteur. Ils s'attendent à ce que le bénéfice d'exploitation de Foxconn augmente de 12 à 19 % cette année.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que les prévisions optimistes de Foxconn pour le troisième trimestre montrent que la forte demande de serveurs cloud et d'assemblage d'iPhone va se poursuivre.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges de mardi matin, surpassant le marché plus large qui était en hausse d'environ 1 %. Elles ont chuté de près de 1 % depuis le début de l'année, ce qui donne à la société une valeur marchande de 46,52 milliards de dollars.