Hon Hai Precision Industry Co Ltd est une société basée à Taïwan dont l'activité principale est la fourniture de divers connecteurs, boîtiers, radiateurs, produits assemblés et produits connexes liés à l'industrie de l'information, à l'industrie de la communication, à l'industrie des équipements d'automatisation, à l'industrie de l'optoélectronique, à l'industrie des machines de précision, à l'industrie automobile et à l'industrie de l'électronique grand public, ainsi que la fabrication et la vente d'assemblage de câbles optiques et de réseaux et d'autres produits. Les produits de la société comprennent des smartphones, des téléviseurs, des consoles de jeux, des serveurs, des ordinateurs, des tablettes, des connecteurs. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Equipements et pièces électroniques