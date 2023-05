Les actions de Foxconn chutent après la chute des bénéfices du fournisseur d'Apple au premier trimestre

Les actions de Foxconn ont chuté de plus de 2 % vendredi après que le bénéfice trimestriel du fournisseur d'Apple Inc. a manqué les prévisions et que la perte a été attribuée à une importante dépréciation de sa participation dans la société japonaise Sharp Corp.

L'action de Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde, a chuté de 2,4 % dans les premiers échanges, tandis que les actions de Sharp ont plongé de 7 %. (Reportage de Yimou Lee à Taipei ; Rédaction d'Anne Marie Roantree ; Montage de Jacqueline Wong)