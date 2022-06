Les contrôles de COVID en Chine font que le fournisseur d'Apple Pegatron "accentue" son expansion ailleurs

En avril, la société Pegatron, dont le siège social est à Taiwan, a suspendu les activités de ses usines de Shanghai et de Kunshan en Chine en raison de protocoles COVID-19 stricts, ce qui a eu un impact sur la production et les livraisons. La Chine a depuis levé ces restrictions.

Cependant, la société est toujours confrontée à des pénuries de main-d'œuvre, exacerbées par les restrictions COVID en Chine, ce qui l'amène à "mettre l'accent" sur ses plans d'expansion ailleurs, a déclaré le président Liao Syh-jang lors d'une réunion annuelle des actionnaires à Taipei.

"Nous avons été confrontés aux contrôles COVID pendant deux mois. Nous n'aurions pas pu évaluer cela à l'avance, ce qui me pousse à mettre l'accent sur nos expansions au Vietnam, en Inde, en Indonésie et en Amérique du Nord, afin de résoudre notre pénurie de main-d'œuvre, l'écart entre la haute et la basse saison, et d'augmenter l'utilisation de notre capacité de production."

Ces dernières années, Pegatron a cherché à étendre son empreinte en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord.

Le président T.H. Tung a ajouté que leurs clients avaient "différentes raisons" d'installer des usines au Vietnam, en Inde et au Mexique.

"Mais un facteur commun est la capacité à réduire la concentration à Shanghai, Suzhou, Chongqing", a déclaré Tung, ajoutant que le recrutement de personnel en Chine est devenu de plus en plus difficile au cours des sept à huit dernières années.

Tung a déclaré qu'avec l'atténuation de la pandémie de COVID au niveau mondial, la Chine sortant de ses confinements pour contrôler le coronavirus et la haute saison de l'industrie électronique arrivant plus tard dans l'année, le reste de 2022 devrait être bien meilleur pour l'entreprise.

"En combinant ces facteurs, je m'attends à ce que le deuxième semestre soit meilleur, voire bien meilleur, que le deuxième trimestre." L'entreprise taïwanaise Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde qui assemble également les iPhones, a prédit le mois dernier un approvisionnement plus stable au second semestre 2022.