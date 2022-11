Les livraisons de l'iPhone Pro d'Apple pourraient être inférieures de 20 millions d'unités aux estimations - un analyste

Kuo est le dernier en date à signaler que la société ayant la plus grande valeur au monde est touchée par les protestations concernant les salaires et les restrictions strictes du COVID-19 dans la plus grande usine d'iPhone au monde, l'usine exploitée par Foxconn dans la ville centrale de Zhengzhou.

Il a réduit son estimation des livraisons trimestrielles d'iPhone d'environ 20 % pour les situer entre 70 et 75 millions d'unités, alors que le consensus du marché est de 80 à 85 millions d'unités.

Les actions d'Apple se négociaient en baisse de plus de 2 %, s'ajoutant à la baisse de 6 % enregistrée jusqu'à présent ce mois-ci, alors que les inquiétudes s'accroissent quant aux expéditions pendant la très importante saison des ventes des fêtes.

Dans un billet de blog publié mardi, Kuo a également prédit que le déficit d'approvisionnement pourrait effacer la demande pour les modèles Pro plus populaires, au lieu de reporter les ventes, car les consommateurs sont également aux prises avec une économie en perte de vitesse.

En revanche, d'autres analystes d'Apple s'attendent à ce que les ventes reprennent une fois que les contraintes de production s'atténueront et que davantage de modèles Pro seront disponibles.

"Nous notons que les appareils Pro sont épuisés au début du mois de janvier, mais nous nous attendons à ce qu'une partie du manque à gagner se fasse sentir au cours du trimestre de mars", a déclaré lundi Angelo Zino, analyste de CFRA Research.

Les contraintes arrivent au pire moment possible et sont les plus sévères depuis les premiers jours de la pandémie, a déclaré Zino.

Certains analystes ont signalé la possibilité que les difficultés se prolongent jusqu'en 2023.

"Je ne peux pas imaginer que 2023 sera une année solide pour les iPhones d'Apple", a déclaré Zeno Mercer, analyste de recherche à la société de conseil en investissement ROBO Global.

"Ceux qui cherchent à faire une mise à niveau l'ont fait, et sinon le revenu disponible pour les téléphones de nouvelle génération devrait être en baisse."