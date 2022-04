Les restrictions croissantes de la Chine en matière de COVID menacent de paralyser la chaîne d'approvisionnement mondiale

Alors que certains propriétaires d'usines tentent de s'en sortir par une gestion en "circuit fermé" qui maintient les travailleurs isolés à l'intérieur, certains ont déclaré que cela devient plus difficile à maintenir étant donné l'ampleur des restrictions locales du COVID-19 visant à écarter la variante Omicron, ce qui complique les efforts d'approvisionnement en matériaux ou d'expédition des produits.

Foxconn Interconnect Technology, une unité du groupe taïwanais Foxconn qui fabrique des équipements de transmission de données et des connecteurs, a gardé une usine ouverte à Kunshan, qui borde Shanghai, en circuit fermé mais ne peut fonctionner qu'à 60 % de sa capacité, a déclaré une personne connaissant bien la question.

Foxconn n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Mercredi, plus de 30 entreprises taïwanaises, dont beaucoup fabriquent des pièces électroniques, ont déclaré que les mesures du COVID-19 dans l'est de la Chine les avaient amenées à suspendre leur production au moins jusqu'à la semaine prochaine.

Un jour plus tôt, le géant allemand des pièces automobiles Bosch a déclaré avoir suspendu la production sur ses sites de Shanghai et de Changchun, tout en mettant deux autres usines en "circuit fermé". Mardi également, la société taïwanaise Pegatron Corp, qui assemble les iPhones d'Apple Inc, a interrompu ses activités à Shanghai et à Kunshan.

Sven Agten, PDG pour l'Asie-Pacifique de Rheinzink, un fabricant allemand de matériaux de construction en zinc, a déclaré que les défis logistiques rendaient impossible le fonctionnement en circuit fermé de son entrepôt et de ses usines de Shanghai, et il s'attend à ce que les ventes soient nulles en avril et peut-être en mai.

"Nous avons besoin de quelqu'un dans l'entrepôt et l'usine de fabrication pour faire le travail, et nous avons besoin d'un camion et d'un chauffeur. Ce sont les deux éléments clés, et les deux sont impossibles", a-t-il déclaré à Reuters.

GRAPHIQUE - Les porte-conteneurs s'entassent au large des principaux ports près de Shanghai

L'approche de tolérance zéro de la Chine vis-à-vis du COVID-19, malgré le faible nombre de cas et alors même que le reste du monde tente de vivre avec le coronavirus, s'avère difficile à gérer étant donné l'extrême infectiosité de la variante Omicron, moins mortelle.

Le zèle à couper les chaînes de transmission du virus signifie que les restrictions localisées s'étendent bien au-delà des points chauds du virus que sont Shanghai et la province de Jilin dans le nord-est. Une étude réalisée le 7 avril par Gavekal Dragonomics a révélé que 87 des 100 plus grandes villes de Chine en termes de PIB ont imposé une forme ou une autre de mesures de quarantaine.

Samedi, le fabricant de véhicules électriques Nio a déclaré qu'il avait dû suspendre la production dans son usine de Hefei - même s'il n'y avait pas de mesures de restriction au niveau local - parce que les fournisseurs d'autres régions avaient arrêté de travailler.

LE BLUES DES CAMIONNEURS

Le transport par camion a été particulièrement touché, provoquant de longues files d'attente et des retards et faisant grimper les prix. Le tarif normal pour réserver un camion de la province de Shandong à Shanghai a plus que quadruplé, passant de 7 000 yuans (1 100 dollars) à 30 000 yuans, a déclaré un cadre d'une entreprise de camionnage qui a refusé d'être identifié.

"Il est devenu extrêmement difficile pour notre entreprise de trouver des camions disponibles près de Shanghai au cours des deux dernières semaines, car de nombreux camionneurs étaient soit bloqués sur les autoroutes, soit enfermés dans les villes", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il sous-traitait des commandes - à perte - pour que les marchandises continuent à circuler.

Le 8 avril, la ville de Xuzhou, une plaque tournante de la logistique, a commencé à exiger des chauffeurs de camions qu'ils produisent des résultats négatifs de tests PCR effectués dans les 48 heures pour passer d'autres tests à leur arrivée. Ils ne peuvent pas sortir de leurs camions.

Certains conducteurs sont restés bloqués sur les autoroutes après avoir visité des régions comme Shanghai, ce qui a entraîné l'invalidation automatique des codes sanitaires de leur smartphone. La semaine dernière, les médias d'État ont fait état d'un chauffeur routier qui a vécu dans son camion pendant sept jours après s'être rendu à Shanghai.

DES PORTS ENGORGÉS, UN IMPACT MONDIAL

Les groupes d'entreprises étrangères ont particulièrement fait part de leurs inquiétudes. La semaine dernière, la Chambre de commerce européenne en Chine a envoyé une lettre au gouvernement, dans laquelle elle a fait état de l'obligation pour environ la moitié des entreprises allemandes du pays de faire face à des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

La Chine a tenté d'atténuer l'impact des restrictions en maintenant les ports et les aéroports en activité et en encourageant la fabrication en circuit fermé.

Mais le nombre de porte-conteneurs en attente au large de Shanghai - le port à conteneurs le plus fréquenté au monde - et de la ville voisine de Zhoushan a plus que doublé depuis le début du mois d'avril pour atteindre 118, soit près de trois fois plus qu'il y a un an, selon les données de Refinitiv.

GRAPHIQUE - La congestion des conteneurs s'aggrave au large des principaux ports de l'est de la Chine

Le transporteur danois Maersk a recommandé lundi à ses clients de se détourner du port congestionné de Shanghai vers d'autres destinations chinoises.

Les économistes ont réduit les prévisions de croissance pour la Chine en raison de ces perturbations, l'objectif de croissance officiel de Pékin d'environ 5,5 % cette année étant considéré comme de plus en plus difficile à atteindre.

La semaine dernière, ING a revu à la baisse ses prévisions de PIB pour la Chine à 4,6 % contre 4,8 % précédemment.

Mercredi, son économiste en chef pour la Chine, Iris Pang, a averti que la crise du COVID en Chine pourrait avoir un impact sur les taux de croissance dans le monde entier.

"Un problème en Chine pourrait être un problème pour l'économie mondiale", a-t-elle déclaré.

Chen Xin, qui dirige une usine familiale de broderie et de peinture de vêtements dans la province de Guangdong, a déclaré que depuis fin mars, il n'a pas été en mesure d'expédier environ 70 à 80 % des commandes parce que les clients ne peuvent pas les recevoir.

"Dans la situation actuelle, l'impact de la politique est plus important que l'épidémie", a-t-il déclaré.

(1 $ = 6,3651 yuan renminbi chinois)