Nvidia et Foxconn vont construire des plateformes de véhicules autonomes

Le sous-traitant taïwanais Foxconn a déclaré qu'il allait fabriquer des unités de contrôle électronique (ECU) pour les voitures basées sur la puce DRIVE Orin de Nvidia, conçue spécifiquement pour l'informatique dans les véhicules connectés et autonomes.

Les ECUs serviront le marché automobile mondial, a déclaré Foxconn.

Nvidia voit une opportunité de marché de 300 milliards de dollars dans le secteur automobile et a déclaré des revenus de 251 millions de dollars au troisième trimestre pour ce segment.

Le fabricant de puces a déclaré que ce rapprochement lui permettra d'intensifier ses efforts pour répondre à la demande croissante de puces destinées aux véhicules autonomes et connectés.

Foxconn, qui exploite une usine de fabrication de véhicules dans l'Ohio, a déclaré que ses véhicules contiendront des calculateurs basés sur les capteurs DRIVE Orin et DRIVE Hyperion de Nvidia pour la conduite autonome.

Foxconn fabrique des véhicules électriques pour Lordstown Motors Corp et a un contrat pour fabriquer le deuxième modèle de voiture de Fisker Inc, le PEAR. Elle fabrique également les produits d'Apple Inc.