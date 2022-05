Pour le fabricant de VE Rivian, le problème de la livraison se pose alors que le marché vide ses coffres.

Mais Wells, un comptable du sud de la Californie, est devenu de plus en plus frustré en voyant d'autres personnes, qui ont passé leur commande des années après lui, recevoir des camions alors que lui continue d'attendre.

"C'est tout simplement ennuyeux et on a l'impression qu'il n'y a pas d'ordre dans leur façon de faire les choses", a-t-il déclaré à propos de Rivian.

Wells est l'un des dizaines de détenteurs de réservations qui, ces dernières semaines, se sont plaints de délais de livraison peu fiables et de retards dans des groupes et forums en ligne.

Les plaintes se sont multipliées après que Rivian Automotive Inc. ait déclaré, fin avril, qu'elle modifiait la séquence de production des véhicules, en donnant la priorité à ceux dont les couleurs intérieures et extérieures et les options de roues sont spécifiques.

"Construire en quelques combinaisons de construction réduit la complexité avec nos fournisseurs et dans l'usine et nous permet de construire un plus grand nombre de véhicules", a déclaré Rivian aux clients dans un courriel.

Cela signifie que de nombreux détenteurs de réservations précoces s'en tenant à leurs préférences de couleur originales ont vu leurs commandes retardées.

Dans une déclaration à Reuters, Rivian a déclaré que les dates de livraison ne sont pas seulement basées sur le moment de la précommande, et qu'elle explorait de nouvelles façons pour les clients d'accélérer les livraisons.

Les problèmes de livraison de Rivian n'ont pas attiré la même attention que les plans de production réduits de l'entreprise californienne ou sa communication désordonnée sur les augmentations de prix des véhicules, qu'elle a d'abord annoncées de manière générale, mais qu'elle a ensuite supprimées pour les détenteurs de réservations existantes suite à des réactions négatives.

Mais les problèmes de livraison pourraient s'avérer tout aussi dommageables.

Alors que tous les constructeurs automobiles sont aux prises avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment une pénurie de semi-conducteurs et la hausse des coûts des matières premières, les startups comme Rivian ont moins de marge de manœuvre pour faire les choses correctement. Les grands investisseurs, dont Ford Motor Co et Tiger Global Management, se sont débarrassés des actions de Rivian après l'expiration de la période de blocage post-IPO.

Les partisans de Rivian sont largement restés fidèles malgré les changements de prix chaotiques de la société. Les précommandes ont atteint 90 000 véhicules même après les hausses de prix, qui ne s'appliquent désormais qu'aux nouvelles réservations.

Mais les retards de livraison pourraient s'avérer coûteux alors que d'autres constructeurs automobiles lancent leurs propres camionnettes électriques, notamment le F-150 Lightning de Ford Motor Co.

Le 11 mai, Rivian a déclaré qu'il travaillait à la révision de son système de commande afin de séparer les réservations du processus de configuration, dans une tentative apparente de répondre aux critiques des clients concernant les pénuries d'approvisionnement dans son système de commande.

Dans sa déclaration, Rivian a déclaré que ce changement permettait une transparence des prix et des délais.

LE MONDE A CHANGÉ

Les difficultés de Rivian à remanier son système de commande reflètent également les défis plus larges du secteur. L'inflation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont réduit en miettes les prévisions financières et augmenté la pression exercée sur les jeunes entreprises d'EV pour qu'elles réduisent leurs coûts à un moment où les investisseurs ferment leurs carnets de chèques.

"Les marchés se sont fermés à toutes les entreprises, bonnes ou mauvaises. Vous devez vous retrancher, fixer vos priorités et faire tout ce qu'il faut pour passer de l'autre côté", a déclaré Daniel Ninivaggi, directeur général de la jeune entreprise de VE Lordstown Motors Corp, qui a vendu ce mois-ci son usine au sous-traitant taïwanais Foxconn alors que ses réserves de liquidités s'effondraient.

Rivian a déclaré qu'elle surveillait constamment les marchés financiers et qu'elle s'était préparée à un environnement de plus en plus difficile en "optimisant sa feuille de route de produits et ses dépenses d'exploitation".

Avec 16 milliards de dollars, Rivian dispose de beaucoup plus de liquidités que Lordstown et d'autres petites start-ups de VE, comme Canoo Inc, qui a émis ce mois-ci un avertissement de cessation de paiement.

Mais Rivian a brûlé environ 1,2 million de dollars par véhicule livré au premier trimestre et devrait dépenser un total de 7 milliards de dollars en liquidités cette année, selon Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley.

"Je ne mettrais certainement pas Rivian dans le même panier que ces autres entreprises, mais je pense qu'elles ont une charge élevée, et elles doivent montrer qu'elles peuvent tenir leurs promesses", a déclaré Vitaly Golomb, un associé de la banque d'investissement Drake Star, qui dirige sa pratique en matière de VE et de mobilité et qui est également un investisseur et un détenteur de réservation de Rivian.

Bien que Rivian ait déclaré aux investisseurs qu'elle disposait de suffisamment de liquidités pour ouvrir sa deuxième usine américaine pour 5 milliards de dollars en 2025, la patience pourrait s'émousser.

"Depuis votre introduction en bourse, le monde a radicalement changé, les investisseurs ne veulent tout simplement pas financer des sociétés à croissance négative de l'EBITDA dans cet environnement", a déclaré M. Jonas lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société avec les investisseurs, coupant la parole à la directrice financière de Rivian, Claire McDonough.

Le directeur général RJ Scaringe et Mme McDonough ont déclaré que la société allait maîtriser ses coûts en simplifiant sa gamme de véhicules et en minimisant ses dépenses.

VOYAGE DE TARIFICATION

Scaringe a également déclaré que Rivian, comme certains constructeurs automobiles, pensait que le pire de la pénurie de semi-conducteurs était derrière elle. Cependant, d'autres constructeurs automobiles ont déclaré que la pénurie pourrait durer jusqu'en 2023.

Rivian n'a pas dit quand elle prévoit de fabriquer des véhicules avec une marge bénéficiaire. Les augmentations de prix, qui font passer la vignette de son pick-up actuellement disponible de 67 500 à 79 500 dollars, sont censées améliorer l'économie et compenser la hausse des coûts des matières premières. Elles s'appliquent aux commandes passées après le 1er mars. Dans un courriel adressé aux clients le 3 mars, Rivian a également déclaré qu'elle lancerait un modèle R1T plus basique pour 67 500 $, qu'elle prévoit de livrer en 2024.

Mais les concurrents de l'industrie disent que faire un profit même à ce prix sera difficile.

Peter Rawlinson, PDG du fabricant de VE de luxe Lucid Group Inc. et ancien responsable de l'ingénierie chez Tesla Inc., estime que Rivian dépense environ 22 000 $ pour son pack de batteries d'entrée de gamme, et environ 20 000 $ pour les groupes motopropulseurs fournis par Robert Bosch GmbH - ce qui nécessite un prix de vente du véhicule de 95 000 $ pour dégager un bénéfice.

"La seule façon pour eux de faire fonctionner ce modèle économique est de perdre de l'argent sur chaque camion vendu", a-t-il déclaré à Reuters en mars.

Rivian a déclaré qu'elle était confiante quant à son "parcours tarifaire". Elle a également déclaré qu'elle travaillait sur un moteur interne moins coûteux et sur de nouvelles conceptions de batteries.

Pour Wells, le réserviste de Rivian, les marges bénéficiaires importent moins. Il veut simplement mettre la main sur un camion le plus rapidement possible. Bien qu'il ait déclaré préférer le R1T de Rivian, Wells a également placé l'année dernière une réservation pour le F-150 Lightning fabriqué par Ford.

"À ce stade, si Ford arrive en premier, je pense que je vais aller avec eux", a déclaré Wells.