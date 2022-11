Réactions à l'agitation syndicale chez Foxconn, le fournisseur d'Apple

Voici les réactions des experts :

PIA GISGARD, RESPONSABLE DE LA DURABILITÉ ET DE LA GOUVERNANCE CHEZ SWEDBANK ROBUR

"Les événements qui se déroulent sur le site de production de Foxconn sont inquiétants et hautement indésirables du point de vue de la santé au travail, de la sécurité et du bien-être général, ainsi que de l'harmonie."

"Nous constatons qu'en ces temps de troubles, Apple doit intensifier son dialogue avec la direction de Foxconn, et si possible avec les autorités chinoises, pour communiquer en termes forts quelles sont ses attentes politiques en matière de droits du travail, et trouver des solutions pour stabiliser la situation."

"Foxconn est tenu de suivre les ordres du gouvernement chinois concernant les fermetures de COVID. L'important est que l'entreprise mette en œuvre ces ordres d'une manière qui respecte les droits des personnes et n'aille pas au-delà des exigences du gouvernement, ce qui entraîne des mesures inutilement dures."

ERIC PEDERSEN, RESPONSABLE DES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES, NORDEA ASSET MANAGEMENT

"La situation chez Foxconn est préoccupante."

"Nous prenons note du rôle que Foxconn joue en tant que sous-traitant, pour Apple, entre autres. Dans un premier temps, nous avons contacté Apple pour comprendre comment la direction considère et aborde la situation en cours et quelles mesures elle prend."

JANNE WERNING, RESPONSABLE DES MARCHÉS DE CAPITAUX ET DE L'INTENDANCE DE L'ESG CHEZ UNION INVESTMENT

"Cela montre l'importance des normes de travail dans la chaîne d'approvisionnement. Nous nous attendons à ce qu'Apple, en tant que l'un des principaux acheteurs, réaffirme son influence chez Foxconn. Par conséquent, la situation de Foxconn en matière de normes de travail s'est déjà améliorée ces dernières années, selon nos conclusions, de sorte que Foxconn se trouve dans une meilleure position par rapport aux autres usines en Chine.

"Cependant, il y a encore un grand besoin d'amélioration dans une comparaison internationale."

CHRISTINA O'CONNELL, DIRECTRICE PRINCIPALE POUR SUMOFUS, UN GROUPE À BUT NON LUCRATIF DE RESPONSABILISATION DES ENTREPRISES

"L'extrême dépendance d'Apple à l'égard de la Chine, à la fois comme marché (de consommation) et comme lieu de fabrication primaire, nous y voyons une situation très risquée."