Stellantis annonce que la marge bénéficiaire opérationnelle de l'exercice est supérieure à l'objectif fixé

"Les résultats records prouvent que Stellantis est bien positionné pour fournir de solides performances, même dans les environnements de marché les plus incertains", a déclaré le directeur général Carlos Tavares dans un communiqué mercredi.

La semaine prochaine, M. Tavares présentera le plan d'affaires du groupe, un peu plus d'un an après la création de Stellantis par la fusion de Fiat Chrysler et du constructeur Peugeot PSA.

Le groupe, qui a généré un flux de trésorerie libre industriel de plus de 6 milliards d'euros l'an dernier, a proposé de verser 3,3 milliards d'euros en dividendes ordinaires, soit 1,05 euro par action.

(1 $ = 0,8829 euros)