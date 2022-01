Stellantis s'allie à Amazon pour le futur cockpit de ses voitures

(Actualisé avec précisions, cours)

par Joseph White et Gilles Guillaume

PARIS, 5 janvier (Reuters) - Stellantis et Amazon ont annoncé mercredi plusieurs accords pour développer notamment le cockpit de nouvelle génération des voitures du constructeur automobile franco-italo-américain.

"Stellantis et Amazon vont collaborer pour déployer la technologie et l'expertise logiciel d'Amazon à travers l'organisation de Stellantis, dont le développement des véhicules, la construction d'expériences connectées à bord et la formation de la future génération d'ingénieurs logiciels automobiles", ont dit les deux groupes dans un communiqué commun publié en parallèle du CES, le salon technologique de Las Vegas.

Cette collaboration avec le géant américain de l'e-commerce et du cloud, dont les termes financiers n'ont pas été rendus publics, portera notamment sur des solutions logicielles d'infotainment destinées au futur "STLA SmartCockpit" à compter de 2024.

Stellantis a également indiqué son intention d'utiliser la technologie de commandes vocales d'Amazon, Alexa, pour la "navigation, la maintenance des véhicules, l'e-commerce et les services de paiement."

Déjà confrontés à des investissements massifs pour électrifier leurs véhicules, les constructeurs automobiles historiques sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les Gafam pour accélérer la bascule technologique de leurs voitures.

Renault a fait de même avec Google, co-développeur de l'infotainment embarqué de la toute nouvelle Mégane.

Alors que certains dans l'industrie craignent une perte de contrôle au profit des géants de la tech, Stellantis a insisté au cours d'une téléconférence de presse pour dire que les accords annoncés étaient globalement "très équilibrés" entre les deux groupes.

Amazon deviendra ainsi le premier client commercial du nouveau fourgon électrique Ram ProMaster du constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA, prévu pour 2023.

Cette coopération renforcée aidera le distributeur américain à étoffer sa présence dans le secteur des transports, et Stellantis à réduire l'écart avec Tesla, devenu une référence dans le développement de voitures électriques offrant une électronique embarquée sophistiquée pouvant être mise à jour à distance via le cloud.

Le directeur des logiciels de Stellantis, Yves Bonnefont, a indiqué au cours de la téléconférence qu'à la suite de l'accord avec Amazon, l'utilisation par le constructeur du système Android d'Alphabet sur ses véhicules seraient appelée à "évoluer avec le temps".

Stellantis a également conclu en mai dernier un partenariat avec l'assembleur de l'iPhone, Foxconn, pour créer une co-entreprise axée sur la connectivité des véhicules.

A la Bourse de Milan, l'action Stellantis grimpe de 3,78% à 18,38 euros vers 15h30. (Reportage Joseph White, Gilles Guillaume et Abhijith Ganapavaram à Bangalore, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)