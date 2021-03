Tokyo en repli après la rechute de Wall Street et avant la BoJ

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo partait en baisse vendredi, alors que Wall Street a dérapé la veille devant une nouvelle poussée des taux obligataires américains, et dans l'attente de l'issue d'une réunion de politique monétaire de la Banque du Japon.

L'indice vedette Nikkei cédait 0,66% à 30.015,99 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix perdait 0,32% à 2.002,13 points.

A New York l'indice Nasdaq, qui concentre les valeurs technologiques, plus sensibles aux craintes d'inflation et au resserrement éventuel de l'accès au crédit, a plongé jeudi de plus de 3% alors que les rendements des bons du Trésor à dix ans ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier 2020.

Les investisseurs japonais étaient aussi nerveux avant l'issue d'une réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) en milieu de journée.

Les commentaires de la BoJ sur les craintes inflationnistes aux Etats-Unis sont très attendus, tout comme des ajustements très probables de sa part sur ses rachats d'actifs.

La BoJ est désireuse de se laisser une plus grande flexibilité sur ses rachats d'actifs, afin de pouvoir davantage inscrire dans la durée sa politique ultra-accommodante, face à la faiblesse prolongée de la dynamique des prix au Japon.

Les prix à la consommation dans le pays ont encore baissé en février (-0,4% sur un an, hors produits frais), soit un septième mois d'affilée de déflation, selon des données publiées vendredi.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP PLIE DANS LE SILLAGE DU NASDAQ: le titre SoftBank Group reculait de 2,05% à 10.010 yens. Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies est particulièrement exposé aux soubresauts de l'indice Nasdaq, alors qu'il détient des parts dans la plupart des champions américains de la tech.

NIDEC S'ASSOCIE AVEC FOXCONN: l'action Nidec reculait de 2,12% à 13.330 yens. Le fabricant japonais de moteurs a toutefois annoncé jeudi un accord préliminaire prometteur avec Foxtron, la branche automobile du géant technologique taïwanais Foxconn: les deux sociétés vont s'allier dans le développement de moteurs pour véhicules électriques.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,02 yens vers 00H50 GMT contre 108,89 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise faiblissait aussi par rapport à l'euro, qui valait 129,85 yens contre 129,75 yens la veille.

L'euro descendait à 1,1906 dollar contre 1,1915 dollar jeudi.

Les cours du pétrole, qui s'étaient effondrés jeudi d'environ 7%, restaient dans le rouge vendredi matin en Asie mais limitaient leurs pertes.

Après 00H40 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait encore 0,47% à 59,72 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord déclinait de 0,43% à 63,01 dollars.

etb/ob